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18 вересня 2019, середа, 11:23 16
Силові структури 2019-09-18T13:00:06+03:00
Українські Новини
У вбивстві начреклами Київського метрополітену підозрюють банду, яка вбила директора Caparol

У вбивстві начреклами Київського метрополітену підозрюють банду, яка вбила директора Caparol

Фото: Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

Поліція затримала 7 підозрюваних у вбивстві начальника відділу реклами комунального підприємства "Київський метрополітен".

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Чоловіка вбили трьома ударами ножа в спину. Так підступно і жорстоко", - написав він.

Зазначається, що подія сталася в січні.

Розслідування показало, що вбивство було сплановане заздалегідь.

"Велика кількість оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій протягом майже дев'яти місяців дозволили вийти на злочинну організацію, учасники якої спеціалізувалися на скоєнні особливо тяжких злочинів насильницького характеру", - повідомив Небитов.

Зазначається, що правоохоронці також отримали незаперечні докази причетності підозрюваних до вбивства директора "Капарол Україна" Павла Зможного в Київській області в 2016 році.

У вересні кримінальна поліція, слідчі, спецназівці спільно з прокуратурою Київської області провели 21 обшук.

Було вилучено зброю, боєприпаси, кошти, документи, жорсткі диски.

7 підозрюваним оголосили про підозру за створення злочинної організації та скоєння 2 умисних убивств на замовлення.

Максимальне покарання - довічне ув'язнення.Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Як повідомляли Українські Новини, поліція розкрила вбивство кримськотатарського діяча, Героя України Решата Аметова і оголосила в розшук 3 підозрюваних росіян.

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