У вбивстві начреклами Київського метрополітену підозрюють банду, яка вбила директора Caparol

Поліція затримала 7 підозрюваних у вбивстві начальника відділу реклами комунального підприємства "Київський метрополітен".\r\nПро це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Чоловіка вбили трьома ударами ножа в спину. Так підступно і жорстоко", - написав він.\r\nЗазначається, що подія сталася в січні.\r\nРозслідування показало, що вбивство було сплановане заздалегідь.\r\n"Велика кількість оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій протягом майже дев'яти місяців дозволили вийти на злочинну організацію, учасники якої спеціалізувалися на скоєнні особливо тяжких злочинів насильницького характеру", - повідомив Небитов.\r\nЗазначається, що правоохоронці також отримали незаперечні докази причетності підозрюваних до вбивства директора "Капарол Україна" Павла Зможного в Київській області в 2016 році.\r\nУ вересні кримінальна поліція, слідчі, спецназівці спільно з прокуратурою Київської області провели 21 обшук.\r\nБуло вилучено зброю, боєприпаси, кошти, документи, жорсткі диски.\r\n7 підозрюваним оголосили про підозру за створення злочинної організації та скоєння 2 умисних убивств на замовлення.\r\nМаксимальне покарання - довічне ув'язнення.\r\nФото: Поліція Київської області\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція розкрила вбивство кримськотатарського діяча, Героя України Решата Аметова і оголосила в розшук 3 підозрюваних росіян.