В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в реанимации

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" и "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и самого Слончака.

Врачам Слончак объяснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Слончак 1984 г.р., проживает в городе Васильков. В ноябре прошлого года Киевский горсовет согласовал его назначение на должность заместителя главы КГГА Виталия Кличко. Слончак занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также - выстраивает направление правовой политики.

С марта 2005 года по настоящее время работает Слончак в секретариате Киевского горсовета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности мэрии (с 2016 года). Он также представляет территориальную громаду Киева в лице горсовета в наблюдательном совете ОАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность главы наблюдательного совета.

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