Требовали взятки за химиотерапию: врачи Института рака выманили у больных выплат на 40 тыс. гривен

Прокуратура Киева объявила заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу о подозрении в завладении 40 тысячами гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Оперативники управления защиты экономики в Киеве, следователи полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры Киева выяснили, что подозреваемые выдавали онкобольным пациентам бесплатные лекарства в обмен на взятку.

Они уверяли пациентов в том, что количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено, поэтому, чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан деньги.

Полиция сообщает, что суммы взяток за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тыс. гривен.

В настоящее время правоохранители установили 7 потерпевших, которые выплатили медикам почти 40 000 гривен.

Прокуратура обвиняет врачей по ч. 1 ст. 184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно) Уголовного кодекса.

На данный момент правоохранители устанавливают других потерпевших.

Как сообщали Українськi Новини, в полиции ранее сообщили, что врачи из Института рака наживались на онкобольных.

А должностные лица Министерства здравоохранения присвоили себе бюджетные средства, которые были выделены Кабинетом Министров на реконструкцию Национального института рака.