Почти все фракции подали кандидатуры в следственную комиссию по убийству Гандзюк

На должности членов Временной следственной комиссии по расследованию сведений об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне и нападениях на других активистов были предложены кандидатуры парламентскими фракциями. Об этом пишет УП со ссылкой на собеседника в Верховной Раде.\r\nТак, сообщается, что с кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".\r\nСписок кандидатур следующий:\r\n\r\nОльга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"\r\nАлександра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"\r\nЕвгения Кравчук - фракция "Слуга народа"\r\nНикита Потураев - фракция "Слуга народа"\r\nАлександр Качура - фракция "Слуга народа"\r\nСвятослав Юраш - фракция "Слуга народа"\r\nАлександр Ткаченко - фракция "Слуга народа"\r\nСергей Швец - фракция "Слуга народа"\r\nЮлия Яцык - фракция "Слуга народа"\r\nНестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"\r\nАлександр Абдуллин - фракция "Батькивщина"\r\n\r\nОтмечается, что депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе. ВСК будет работать полгода со дня ее создания.\r\nКак сообщали Українські Новини, вступил в силу приговор пяти бывшим АТОшникам за убийство Гандзюк.\r\nРанее ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина по делу убийства Гандзюк.