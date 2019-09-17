Почти все фракции подали кандидатуры в следственную комиссию по убийству Гандзюк

На должности членов Временной следственной комиссии по расследованию сведений об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне и нападениях на других активистов были предложены кандидатуры парламентскими фракциями. Об этом пишет УП со ссылкой на собеседника в Верховной Раде.

Так, сообщается, что с кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".

Список кандидатур следующий:

Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"

Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"

Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"

Никита Потураев - фракция "Слуга народа"

Александр Качура - фракция "Слуга народа"

Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"

Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"

Сергей Швец - фракция "Слуга народа"

Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"

Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"

Отмечается, что депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе. ВСК будет работать полгода со дня ее создания.

Как сообщали Українські Новини, вступил в силу приговор пяти бывшим АТОшникам за убийство Гандзюк.

Ранее ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина по делу убийства Гандзюк.