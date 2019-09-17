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17 сентября 2019, вторник, 23:31 19
Верховная Рада и партии 2019-09-17T23:31:49+03:00
Українські Новини
Почти все фракции подали кандидатуры в следственную комиссию по убийству Гандзюк

Почти все фракции подали кандидатуры в следственную комиссию по убийству Гандзюк

На должности членов Временной следственной комиссии по расследованию сведений об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне и нападениях на других активистов были предложены кандидатуры парламентскими фракциями. Об этом пишет УП со ссылкой на собеседника в Верховной Раде.

Так, сообщается, что с кандидатурами еще не определилась фракция "Европейская солидарность" и депутатская группа "За будущее".

Список кандидатур следующий:

  • Ольга Василевская-Смаглюк (председатель) - фракция "Слуга народа"
  • Александра Устинова (заместитель) - фракция "Голос"
  • Евгения Кравчук - фракция "Слуга народа"
  • Никита Потураев - фракция "Слуга народа"
  • Александр Качура - фракция "Слуга народа"
  • Святослав Юраш - фракция "Слуга народа"
  • Александр Ткаченко - фракция "Слуга народа"
  • Сергей Швец - фракция "Слуга народа"
  • Юлия Яцык - фракция "Слуга народа"
  • Нестор Шуфрич - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • Александр Абдуллин - фракция "Батькивщина"

Отмечается, что депутаты утвердят состав комиссии на этой неделе. ВСК будет работать полгода со дня ее создания.

Как сообщали Українські Новини, вступил в силу приговор пяти бывшим АТОшникам за убийство Гандзюк.

Ранее ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина по делу убийства Гандзюк.

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