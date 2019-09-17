Майже всі фракції подали кандидатури до слідчої комісії щодо вбивства Гандзюк

На посади членів Тимчасової слідчої комісії з розслідування даних про вбивство активістки Катерини Гандзюк в Херсоні і напади на інших активістів були запропоновані кандидатури парламентськими фракціями. Про це пише УП з посиланням на співрозмовника у Верховній Раді.

Так, повідомляється, що з кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" і депутатська група "За майбутнє".

Список кандидатур наступний:

Ольга Василевська-Смаглюк (голова) - фракція "Слуга народу"

Олександра Устінова (заступник) - фракція "Голос"

Євгенія Кравчук - фракція "Слуга народу"

Микита Потураєв - фракція "Слуга народу"

Олександр Качура - фракція "Слуга народу"

Святослав Юраш - фракція "Слуга народу"

Олександр Ткаченко - фракція "Слуга народу"

Сергій Швець - фракція "Слуга народу"

Юлія Яцик - фракція "Слуга народу"

Нестор Шуфрич - фракція "Опозиційна платформа - За життя"

Олександр Абдуллін - фракція "Батьківщина"

Наголошується, що депутати затвердять склад комісії цього тижня. ТСК буде працювати півроку з дня її створення.

Як повідомляли Українські Новини, набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк.

Раніше ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна по справі вбивства Гандзюк.