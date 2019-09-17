Майже всі фракції подали кандидатури до слідчої комісії щодо вбивства Гандзюк

На посади членів Тимчасової слідчої комісії з розслідування даних про вбивство активістки Катерини Гандзюк в Херсоні і напади на інших активістів були запропоновані кандидатури парламентськими фракціями. Про це пише УП з посиланням на співрозмовника у Верховній Раді.\r\nТак, повідомляється, що з кандидатурами ще не визначилася фракція "Європейська солідарність" і депутатська група "За майбутнє".\r\nСписок кандидатур наступний:\r\n\r\nОльга Василевська-Смаглюк (голова) - фракція "Слуга народу"\r\nОлександра Устінова (заступник) - фракція "Голос"\r\nЄвгенія Кравчук - фракція "Слуга народу"\r\nМикита Потураєв - фракція "Слуга народу"\r\nОлександр Качура - фракція "Слуга народу"\r\nСвятослав Юраш - фракція "Слуга народу"\r\nОлександр Ткаченко - фракція "Слуга народу"\r\nСергій Швець - фракція "Слуга народу"\r\nЮлія Яцик - фракція "Слуга народу"\r\nНестор Шуфрич - фракція "Опозиційна платформа - За життя"\r\nОлександр Абдуллін - фракція "Батьківщина"\r\n\r\nНаголошується, що депутати затвердять склад комісії цього тижня. ТСК буде працювати півроку з дня її створення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк.\r\nРаніше ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна по справі вбивства Гандзюк.