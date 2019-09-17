Расследование убийства 5-летнего Кирилла под Киевом на завершающем этапе, - ГБР

Расследование дела убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области находится на завершающем этапе.

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил на встрече с членами комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, передают Українські новини.

"На данный момент у нас 4 лицам сообщено о подозрении, они пребывают в СИЗО. У нас на завершающем этапе находятся все экспертизы, которые были назначены в этом уголовном производстве. В течения месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и окончательно квалифицируем действия всех участников", - сказал он.

Труба отметил, что все 4 подозреваемых стреляли, однако бюро намерено определить, кто из подозреваемых попал в ребенка.

Как сообщали Українські новини, арест 2 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла продлили до 28 сентября.

Тем временем прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.