В четверг Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу

Об этом сообщил Председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун на своей странице в Фейсбук.

"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча Президента с представителями аграрной сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.

Владимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрной Совета, под которым уже подписались более 100 тыс аграриев.

Напомним, что во всех Регионах Украины идет сбор подписей под петицией в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев.