В четверг Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу

Об этом сообщил Председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун на своей странице в Фейсбук.\r\n"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча Президента с представителями аграрной сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.\r\nВладимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрной Совета, под которым уже подписались более 100 тыс аграриев.\r\nНапомним, что во всех Регионах Украины идет сбор подписей под петицией в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев.