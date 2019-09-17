Девушка в нижнем белье громила машины на День города в Днипре - ее избили

В субботу вечером, 14 сентября, на день города в Днипре в социальные сети попала серия видеороликов. "Героиней" в них выступала девушка в нижнем белье. От видео к видео эмоции "зрителей" менялись — от злости к жалости, сообщает "Информатор".\r\nВсю ночь свидетели подвигов девушки скидывали видео о ней из разных уголков города. Очевидцы сообщили, что история началась с того, что она выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала. На первом ролике видно, как гражданка в одном нижнем белье босиком бегает по проспекту Гагарина, после чего заходит в продуктовый магазин и ругается там с продавцом. Позднее девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.\r\nНа третьем видео все фигуранты предыдущих роликов оказались на стройке магазина "АТБ". Девушке заламывали руки, избивали ее шлангом и били ногами. Когда за нее вступился случайный прохожий — на него также напали и избили. Отмечается, что у "экрана" витрины собрались десятки людей, которые просто, ничего не предпринимая, наблюдали за тем, как неадекватный мужчина жестоко избивает девушку и парня.\r\nОказалось, нападавший — 63-летний сторож на стройке, кем были остальные фигуранты — неизвестно. Сообщается, что мужчина в форме не является военнослужащим.\r\nВ полиции сообщили: на "102" позвонила подруга девушки и рассказала, что та убегает и раздевается, бьет припаркованные автомобили. Правоохранители также пообщались с тем самым охранником. Он объяснил свою жестокость тем, что девушка забежала в помещение недостроенного магазина, схватила телефон и разбила его. На место вызвали следственно-оперативную группу. Девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное, парень также чувствует себя хорошо. Как выяснилось, пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она в состоянии опьянения — определят специалисты. По данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные).\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=JvFN1DL-xRI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, полицейские сняли с балкона девушку, сбежавшую из психбольницы под Киевом.\r\nТем временем неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов в Киеве.