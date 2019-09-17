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17 сентября 2019, вторник, 15:29 90
Происшествия 2019-09-17T15:46:41+03:00
Українські Новини
Девушка в нижнем белье громила машины на День города в Днипре - ее избили

Девушка в нижнем белье громила машины на День города в Днипре - ее избили

В субботу вечером, 14 сентября, на день города в Днипре в социальные сети попала серия видеороликов. "Героиней" в них выступала девушка в нижнем белье. От видео к видео эмоции "зрителей" менялись — от злости к жалости, сообщает "Информатор".

Всю ночь свидетели подвигов девушки скидывали видео о ней из разных уголков города. Очевидцы сообщили, что история началась с того, что она выкинула вещи своих друзей из окна и сбежала. На первом ролике видно, как гражданка в одном нижнем белье босиком бегает по проспекту Гагарина, после чего заходит в продуктовый магазин и ругается там с продавцом. Позднее девушку задержал неизвестный мужчина, утверждая, что она разбила лобовое стекло его автомобиля.

На третьем видео все фигуранты предыдущих роликов оказались на стройке магазина "АТБ". Девушке заламывали руки, избивали ее шлангом и били ногами. Когда за нее вступился случайный прохожий — на него также напали и избили. Отмечается, что у "экрана" витрины собрались десятки людей, которые просто, ничего не предпринимая, наблюдали за тем, как неадекватный мужчина жестоко избивает девушку и парня.

Оказалось, нападавший — 63-летний сторож на стройке, кем были остальные фигуранты — неизвестно. Сообщается, что мужчина в форме не является военнослужащим.

В полиции сообщили: на "102" позвонила подруга девушки и рассказала, что та убегает и раздевается, бьет припаркованные автомобили. Правоохранители также пообщались с тем самым охранником. Он объяснил свою жестокость тем, что девушка забежала в помещение недостроенного магазина, схватила телефон и разбила его. На место вызвали следственно-оперативную группу. Девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное, парень также чувствует себя хорошо. Как выяснилось, пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она в состоянии опьянения — определят специалисты. По данному факту открыли уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные).

Как сообщали Українські Новини, полицейские сняли с балкона девушку, сбежавшую из психбольницы под Киевом.

Тем временем неизвестный обливает машины кислотой на стоянках жилых комплексов в Киеве.

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