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17 сентября 2019, вторник, 14:59 46
Кабмин 2019-09-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин изучает возможность переговоров с бывшими владельцами Приватбанка, - Гончарук

Кабмин изучает возможность переговоров с бывшими владельцами Приватбанка, - Гончарук

Кабинет Министров изучает ситуацию по вопросам Приватбанка.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Премьер отметил, что правительство изучает ситуацию вокруг Приватбанка, в том числе возможность переговоров с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка.

Гончарук также опроверг информацию украинских СМИ о переговорах по поиску компромисса в деле о Приватбанке после выхода статьи c его комментарием в интернет-издании "Financial Times".

"Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки "над і": Никаких переговоров Правительство ни с кем не ведет", - написал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что в комментарии интернет-изданию акцентировал внимание на том, что не настолько глубоко осведомлен в юридических деталях дела о Приватбанке, чтобы комментировать его, но выразил уверенность в том, что правительство сделает все возможное, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины, проведя консультации с международными партнерами.

Как сообщали Українські Новини, в главный офис "Приватбанка" в Днипре полиция пришла с обыском, а Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос Приватбанка.

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