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17 сентября 2019, вторник, 13:28 71
Экономика 2019-09-17T13:31:09+03:00
Українські Новини
Fitch повысил рейтинг пяти городов Украины

Fitch повысил рейтинг пяти городов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Днепру, Львову, Одессе, Киеву и Харькову.

Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.

Отмечается, что рейтинги Днепра, Львова, Одессы, Киева и Харькова сдерживаются суверенными рейтингами, поэтому какое-либо рейтинговое действие по суверенным РДЭ Украины обусловит соответствующее рейтинговое действие по РДЭ этих субнациональных образований.

Отмечается, что долгосрочный рейтинг дефолта всех 5-ти городов повышен до уровня "B", а их прогноз "Позитивный".

Также долгосрочный рейтинг дефолта эмитентов в национальной валюте повышен до уровня "B", прогноз "Позитивный".

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA-(ukr)", прогноз "Стабильный" во Львове и Днепре.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

Также Fitch заявил о плохом послужном списке Украины и назвал условия соглашения Украины с МВФ.

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