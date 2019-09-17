Fitch повысил рейтинг пяти городов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Днепру, Львову, Одессе, Киеву и Харькову.

Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.

Отмечается, что рейтинги Днепра, Львова, Одессы, Киева и Харькова сдерживаются суверенными рейтингами, поэтому какое-либо рейтинговое действие по суверенным РДЭ Украины обусловит соответствующее рейтинговое действие по РДЭ этих субнациональных образований.

Отмечается, что долгосрочный рейтинг дефолта всех 5-ти городов повышен до уровня "B", а их прогноз "Позитивный".

Также долгосрочный рейтинг дефолта эмитентов в национальной валюте повышен до уровня "B", прогноз "Позитивный".

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA-(ukr)", прогноз "Стабильный" во Львове и Днепре.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

Также Fitch заявил о плохом послужном списке Украины и назвал условия соглашения Украины с МВФ.