Fitch підвищив рейтинг п'яти міст України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах Дніпру, Львову, Одесі, Києву та Харкову.\r\nПро це йдеться в повідомленні Fitch, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що рейтинги Дніпра, Львова, Одеси, Києва та Харкова стримуються суверенними рейтингами, тому будь-яка рейтингова дія із суверенних РДЕ України зумовить відповідну рейтингову дію за РДЕ цих субнаціональних утворень.\r\nНаголошується, що довгостроковий рейтинг дефолту всіх 5-ти міст підвищений до рівня "B", а їх прогноз "Позитивний".\r\nТакож довгостроковий рейтинг дефолту емітентів у національній валюті підвищений до рівня "B", прогноз "Позитивний".\r\nНаціональний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні "AA-(ukr)", прогноз "Стабільний" у Львові та Дніпрі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до В.\r\nFitch заявив про погану послужному списку України і назвав умови угоди України з МВФ.