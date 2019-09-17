Fitch підвищив рейтинг п'яти міст України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах Дніпру, Львову, Одесі, Києву та Харкову.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, передають Українські Новини.

Наголошується, що рейтинги Дніпра, Львова, Одеси, Києва та Харкова стримуються суверенними рейтингами, тому будь-яка рейтингова дія із суверенних РДЕ України зумовить відповідну рейтингову дію за РДЕ цих субнаціональних утворень.

Наголошується, що довгостроковий рейтинг дефолту всіх 5-ти міст підвищений до рівня "B", а їх прогноз "Позитивний".

Також довгостроковий рейтинг дефолту емітентів у національній валюті підвищений до рівня "B", прогноз "Позитивний".

Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні "AA-(ukr)", прогноз "Стабільний" у Львові та Дніпрі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті до В.

Fitch заявив про погану послужному списку України і назвав умови угоди України з МВФ.