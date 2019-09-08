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08 сентября 2019, воскресенье, 15:27 79
Экономика 2019-09-08T15:28:01+03:00
Українські Новини
Fitch заявил о плохом послужном списке Украины и назвал условия соглашения Украины с МВФ

Fitch заявил о плохом послужном списке Украины и назвал условия соглашения Украины с МВФ

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings, обнародованном на сайте международного агентства.

Отмечается, что среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца – ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене ранее принятых решений, к примеру, в отношении национализации ПриватБанка.

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Верховной Раде в случае разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Fitch Ratings отмечает, что поддержка Международного валютного фонда является ключевым фактором кредитоспособности Украины.

Также международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз курса национальной валюты Украины. 

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