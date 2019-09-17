За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует, что 8 мирных жителей погибли и 60 были ранены на Донбассе в период с 16 мая по 15 августа.\r\nОб этом на брифинге заявила председатель миссии Матильда Богнер, передают Українськi Новини.\r\nПо данным миссии, 56 мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов стрелковым оружием и легким вооружением.\r\nОтмечается, что 46 обстрелов были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами.\r\n9 жертв было зафиксировано на территории, контролируемой правительством, 1 - на нейтральной территории.\r\nКроме того, 3 гражданских погибли и 9 получили ранения из-за мин и взрывоопасных веществ по обе стороны от линии соприкосновения.\r\n"Три месяца, охваченные докладом, были отмечены наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными периодами всех предыдущих лет конфликта. Между тем, люди, которые получили ранения, похоронили близких или лишились дома, до сих пор не получили компенсацию за эти невосполнимые утраты", - отметила Богнер.\r\nВсего за весь период конфликта по состоянию на 15 августа погибли, по меньшей мере, 3339 человек.\r\nПо информации Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН), с 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 были ранены на Донбассе.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ООН требуют расследовать жестокие избиения журналистов в Украине. Ранее мониторинговая миссия ООН назвала расследование одесской трагедии 2 мая 2014 неэффективным.