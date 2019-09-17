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17 сентября 2019, вторник, 11:53 817
Общество 2019-09-17T11:54:23+03:00
Українські Новини
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН

За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН

Мирные жители продолжают страдать от войны. Фото: podrobnosti.ua
Мирные жители продолжают страдать от войны. Фото: podrobnosti.ua

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует, что 8 мирных жителей погибли и 60 были ранены на Донбассе в период с 16 мая по 15 августа.

Об этом на брифинге заявила председатель миссии Матильда Богнер, передают Українськi Новини.

По данным миссии, 56 мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов стрелковым оружием и легким вооружением.

Отмечается, что 46 обстрелов были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами.

9 жертв было зафиксировано на территории, контролируемой правительством, 1 - на нейтральной территории.

Кроме того, 3 гражданских погибли и 9 получили ранения из-за мин и взрывоопасных веществ по обе стороны от линии соприкосновения.

"Три месяца, охваченные докладом, были отмечены наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными периодами всех предыдущих лет конфликта. Между тем, люди, которые получили ранения, похоронили близких или лишились дома, до сих пор не получили компенсацию за эти невосполнимые утраты", - отметила Богнер.

Всего за весь период конфликта по состоянию на 15 августа погибли, по меньшей мере, 3339 человек.

По информации Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН), с 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 были ранены на Донбассе.

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