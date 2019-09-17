На Аляске случилось сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в американском штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).\r\nЭпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к северо-западу от Анкориджа - крупнейшего города штата, население которого составляет около 290 тысяч человек. \r\nСведений о пострадавших, разрушениях или возможной угрозе цунами пока нет. \r\nКак сообщали Українські Новини, в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.\r\nТакже на Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3.\r\nЭто было уже не первое землетрясение за последние несколько месяцев в Греции.\r\nТакже в январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы. В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. \r\nВ Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги.