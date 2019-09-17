На Аляске случилось сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в американском штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к северо-западу от Анкориджа - крупнейшего города штата, население которого составляет около 290 тысяч человек.

Сведений о пострадавших, разрушениях или возможной угрозе цунами пока нет.

Как сообщали Українські Новини, в Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Также на Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3.

Это было уже не первое землетрясение за последние несколько месяцев в Греции.

Также в январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы. В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

В Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги.