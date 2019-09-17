Новая ЖКХ-инспекция в Украине: для чего неоходим еще один орган контроля

В Украине начали говорить о создании государственной жилищно-коммунальной инспекции, способной контролировать поставщиков коммунальных услуг и их потребителей. Кроме того, недавно Министерство регионального развития вынесло на обсуждение проект закона, в котором идет речь о предложении создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. О системе работы будущей инспекции рассказали в "Сегодня".

Основная цель проекта заключается в том, чтобы установить госконтроль на законодательном уровне механизма в сфере ЖКХ, обеспечить защиту прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также определить органы, которым будут предоставлены полномочия по осуществлению мероприятий государственного контроля.

Отмечается, что похожая инстанция существовала ранее, и контроль в сфере ЖКХ осуществляла Госжилкоммунинспекция, но в 2011 г. эта служба была ликвидирована Кабмином и ее полномочия были переданы Госархстройинспекции.

Однако и у этой инспекции вышеупомянутые полномочия через некоторое время тоже забрали, и сфера осталась без должного регулирования. В министерстве отмечают, что сейчас отсутствует центральный орган исполнительной власти, который должен был бы контролировать сферу ЖКХ.

Правительство отмечает, что необходимость в контроле актуальна как никогда.

"Как показывает практика, отсутствие контроля за ценообразованием в сфере ЖКУ приводит к злоупотреблениям в этой сфере, установление тарифов с нарушением требований законодательства, в свою очередь, приводит к массовому социальному недовольству в обществе", – написано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, в министерстве добавляют, что большинство тарифов для коммунальных предприятий устанавливают органы местного самоуправления. Это означает, что органы местного самоуправления сами же и должны контролировать свои действия, что сложно назвать эффективным механизмом.

Отсюда и следует желание и предложение создать центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять государственную политику по контролю через центральный аппарат и территориальные структуры. Инспекция должна контролировать поставщиков коммунальных услуг. Т.е. украинцы смогут пожаловаться на ненадлежащее качество услуг, которые они получают, завышенные и необоснованные тарифы, перебои с поставками тех или иных услуг и т.д.

Отмечается, что на создание инспекций хотят выделить около 30 млн грн, из которых 26 млн пойдет на оплату труда работников. Такие цифры планируют заложить в бюджет Украины на 2020 году.

Инспекции смогут контролировать все ЖКХ сферы, начиная с тепло- и водоснабжения и заканчивая обращением с отходами и контролем за захоронениями. Инспекции смогут проверить качество питьевой воды, правильно ли подключили или отключили абонента к сети водоснабжения и водоотведения, вывозят ли и утилизируют ли мусор согласно нормам, сообщают ли компании о смене своих тарифов и так далее. Если законопроект пройдет все инстанции и будет принят Радой, украинцы смогут обращаться по всем вопросам в сфере ЖКХ именно в эти инспекции.

"Полномочия инспекции по проведению надзорных мероприятий распространяются на отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, централизованных поставок питьевой воды и водоотведения, поставок тепла, поведения с бытовыми отходами, благоустройства населенных пунктов, коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения", – рассказал Алексей Панов, адвокат, советник юридической компании RIYAKO&PARTNERS.

Эксперт добавил, что инспекция будет осуществлять свою деятельность путем проведения плановых и внеплановых мероприятий – обследований, проверок, осмотров, инспектирования и т.д.

Законопроект предусматривает проведение внеплановых мероприятий на основании обращения физических и юридических лиц, в то же время за заведомо ложное обращение законом предусмотрена ответственность.

Идея министерства оценивается экспертами по разному. С одной стороны, действующий контролирующий орган – это хорошая идея. А с другой – есть много сомнений, что все это будет работать должным образом.

На данном этапе к законопроекту есть немало вопросов: будет ли инспекция работать эффективно или же станет еще одним органом, который не сможет должным образом выполнять свои обязательства?

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Кроме того, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заявлял о необходимости снизить цены на жилищно-коммунальные услуги.

Также,в январе-июле 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 29,3% до 949,4 млн гривен.