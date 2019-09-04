Цены на услуги ЖКХ можно снизить, - глава Комитета Рады Клочко

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства считает, что деятельность государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" позволит снизить цены за жилищно-коммунальные услуги, а также сэкономить потребление энергоресурсов.

Об этом Українським Новинам сообщил глава комитета, депутат Рады от "Слуги народа" Андрей Клочко.

"Этот вопрос очень важен для комитета, поскольку сотрудничество с фондом - это возможность для граждан снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг в платежках и сэкономить потребление энергоресурсов. После реализации программы «Энергодом» они (цены) могут уменьшиться почти в два раза, потому как это комплексный подход, а не точечный, как например "теплый кредит". При помощи наших европейских партнеров и государства мы сможем дать новое дыхание старому фонду ЖКХ, поскольку он изношен и его нужно модернизировать", - считает Клочко.

В среду на заседании комитета состоялось обсуждение деятельности "Фонда энергоэфективности", при участии министра развития общин и территорий Алены Бабак, а также представителей европейских партнеров Фонда.

Комитет выразил свою полную поддержку Фонду и готовность содействовать его дальнейшей работе.

Как сообщали Українські Новини, в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве рассказали, как не переплачивать в платежках за коммуналку и куда обращаться.