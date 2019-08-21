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21 августа 2019, среда, 06:45 1050
Экономика 2019-08-21T06:45:03+03:00
Українські Новини
Средний размер субсидии изменился: какую сумму получили украинцы в июле

Средний размер субсидии изменился: какую сумму получили украинцы в июле

Субсидии.
Субсидии.

В январе-июле 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 29,3% до 949,4 млн гривен по сравнению с январем-июлем 2018 года в то время, как Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и субсидий за август.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 670,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 278,8 млн гривен (536,8 млн гривен и 197,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июле 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22,7% и составил 127,5 гривен.

Всего в январе-июле 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 2 426,5 тыс. домохозяйств, что на 40,4% меньше по сравнению с январем-июлем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 62% обращений).

В июле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 221,7 тыс. домохозяйств.

Раньше Українські Новини писали про новое оформление субсидий во время следующего отопительного сезона и 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев.

Тем временем субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Больше новостей о: ЖКХ Субсидии Государственная служба статистики Жилищно-коммунальные услуги начисление субсидий

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