Средний размер субсидии изменился: какую сумму получили украинцы в июле

В январе-июле 2019 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 29,3% до 949,4 млн гривен по сравнению с январем-июлем 2018 года в то время, как Пенсионный фонд начал финансирование пенсий и субсидий за август

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 670,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах – 278,8 млн гривен (536,8 млн гривен и 197,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2018 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июле 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 22,7% и составил 127,5 гривен.

Всего в январе-июле 2019 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 2 426,5 тыс. домохозяйств, что на 40,4% меньше по сравнению с январем-июлем 2018 года (из них на городские населенные пункты приходится 62% обращений).

В июле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 221,7 тыс. домохозяйств.

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Тем временем субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.