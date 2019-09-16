Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних націй (ООН) включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав представник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - написав він.\r\nНіколенко повідомив, що за включення було віддано 65 голосів, а проти - 17.\r\nНова 74-а сесія розпочне роботу 17 вересня.\r\nВін також наголосив, що включення цього пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті стежити за ситуацією Донбасі і в Криму, обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль щодо мирного врегулювання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом у США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.\r\nТим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.