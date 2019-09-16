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16 вересня 2019, понеділок, 21:47 19
Зовнішня політика 2019-09-16T22:45:15+03:00
Українські Новини
Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного

Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного

ООН. Фото: depositphotos.com
ООН. Фото: depositphotos.com

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних націй (ООН) включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав представник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко, передають Українські Новини.

"Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - написав він.

Ніколенко повідомив, що за включення було віддано 65 голосів, а проти - 17.

Нова 74-а сесія розпочне роботу 17 вересня.

Він також наголосив, що включення цього пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті стежити за ситуацією Донбасі і в Криму, обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль щодо мирного врегулювання.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом у США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

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