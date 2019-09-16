В США завелись комары-убийцы, вирус которых проникает в мозг

После того, как в Европе и Украине появились опасные комары, в Соединенных Штатах зарегистрировано уже больше десятка случаев заражения вирусом восточного энцефаломиелита лошадей EEE. Переносчиками этой опасной инфекции, которая привела уже к двум летальным исходам, являются комары, сообщает "Русская служба BBC".\r\nEEE, или восточный конский энцефалит, как еще называют это редкое, но очень серьезное заболевание, может причинить существенный урон поголовью скота, а в случае заражения людей приводит к необратимым нарушениям в работе мозга и порой к изменению личности, а нередко и смертельному исходу.\r\nВирус EEE неизлечим, однако в случае ранней диагностики, пока он не проник в мозг, успешное лечение возможно.\r\nТреть инфицированных, как правило, умирает через несколько недель после заражения, или же через несколько лет из-за поражения мозга или иных физиологических факторов.\r\nЧаще всего комары-носители вируса обнаруживаются в северо-восточных штатах в болотистых и лесистых районах с поздней весны по раннюю осень, но встречаются также и в южных штатах зимой.\r\nВ этом году число заражений человека вирусом ЕЕЕ уже заметно превысило среднегодовые 5-10.\r\nВот как выглядит статистика по штатам на сегодняшний день:\r\n\r\nВ Массачусетсе, где в начале августа был отмечен первый в этом году в США случай, в общей сложности заразилось 7 человек, одна женщина скончалась, пятилетняя девочка остается в критическом состоянии\r\nПо меньшей мере 3 человека заболели в Мичигане, один скончался. Под подозрением были еще 4 человека. Но в их случае диагноз не подтвердился\r\nВ Нью-Джерси зарегистрирован один случай заражения среди людей и множественные заражения лошадей, которых пришлось усыпить\r\nОдин случай заражения вирусом ЕЕЕ отмечен в Род-Айленде\r\nВ Индиане сообщается о заболевших лошадях\r\nПо крайней мере по одному случаю заражения лошади вирусом ЕЕЕ зарегистрировано в штате Огайо и округе Йорк штата Мэн\r\nВ штате Нью-Йорк вирусом оказалась заражена одна лошадь и два комариных болота в районе Сиракуз. Последний случай заражения людей восточным конским энцефалитом отмечался в 2011 году\r\n\r\nОт вируса ЕЕ не застрахован никто, однако риск быть укушенным комаром-убийцей повышается для людей, работающих на свежем воздухе, а тяжелее всех заболевание переносят дети и пожилые люди.\r\nСамый лучший способ защититься от укуса - использовать сильные спреи-репелленты, носить длинные брюки и одежду с длинными рукавами.\r\nМедики также рекомендуют бороться с очагами распространения комаров. Для этого желательно не допускать, чтобы рядом с домом находилась стоячая вода, будь то в канавах, бочках, баках для отходов или даже цветочных горшках.\r\nПолезно также затягивать оконные и дверные проемы противомоскитной сеткой и проверять, чтобы в ней не возникало прорех.\r\nРаньше Українські Новини писали, как защитить себя на отдыхе и дома от укусов насекомых.\r\nТем временем ученые назвали группу, музыка которой отпугивает комаров.