Застрелили на пороге своей квартиры: в Мариуполе убили вышедшего из-под стражи экс-боевика "ДНР" Джумаева

Экс-боевика Джумаева убили на пороге своей квартиры. Фото: 0629. соm

Экс-боевика Джумаева убили на пороге своей квартиры. Фото: 0629. соm

Неизвестные лица застрелили вышедшего из-под стражи бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Романа Джумаева в Мариуполе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.

"28-летний ранее судимый мариуполец был убит на пороге своей квартиры. На территории Донецкой области начата полицейская операция по задержанию подозреваемого", - сказано в нем.

О выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка.

На место была направлена следственно-оперативная группа. В тамбуре было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что около 11:30 неизвестные позвонили в дверь Джумаева, а когда тот открыл - застрелили его.

Экс-боевика Джумаева убили на пороге своей квартиры. Фото: 0629. соm

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Известно, что Джумаев привлекался к ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Сотрудники местной полиции и областного главка принимают меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Приметы злоумышленника: возраст 30-40 лет, рост примерно 180 см, телосложение средне спортивное, одет в черные брюки и черную футболку.

Джумаев был задержан и арестован в 2017 году, а в августе текущего года суд освободил его под домашний арест.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье задержали боевика "ДНР", который участвовал в захвате Славянска.

Также сотрудники СБУ задержали боевика батальона "Патриот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Донецкой области.