Зеленський очікує вирішити питання обміну "всіх на всіх" на зустрічі "нормандської четвірки"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде вирішено питання обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Про це він повідомив на спільному брифінгу з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"Чого я очікую від зустрічі "нормандської четвірки"? Остання зустріч відбулася в жовтні 2016 року. Тому я очікую, що ця зустріч все-таки відбудеться. У нас не можуть бути зустрічі раз на 3-4 роки. У нас немає стільки часу чекати, бо щодня гинуть наші хлопці. Головні кроки на цій зустрічі - дозвіл, а не обговорення, питання остаточного обміну всіх наших полонених. Можемо це називати "всіх на всіх", - сказав він.

Також за його словами, повинні бути визначені чіткі терміни для розведення військ в Золотому і Петровському, а після цього - по всій лінії розмежування.

Крім того, Зеленський підкреслив, що при обговоренні місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях, необхідно розуміти, що до виборів повинні бути виведені війська.

Президент сумнівається, що всі ці питання можна буде вирішити за одну зустріч, але висловив надію на це.

"Ми хочемо на зустрічі не піднімати питання, а їх вирішувати. Очікую, що після цієї зустрічі буде нормальний результат, тому що будуть складні перемовини. Очікую, що європейські країни будуть підтримувати українську позицію. Дуже хочу в це вірити і впевнений, що за столом переговорів так і буде", - додав він.

Глава держави також висловив надію на те, що після майбутньої наступні зустрічі будуть проходити дуже часто, поки не будуть вирішені всі питання, пов'язані з поверненням українських територій і припиненням війни.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявив, що Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні.

Тим часом Трамп згоден брати участь у переговорах про мир в Україні.