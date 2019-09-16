В августе сахар стал дешевле, чем был в июле

В августе средние потребительские цены на сахар снизились на 2%, или на 0,3 гривны, до 15,3 гривен\/кг по сравнению с июлем.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nСамые высокие цены зафиксированы в Киеве - 18,26 гривен\/кг, самые низкие в Тернопольской области - 13,66 гривен\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на сахар повысились на 2,8%, или на 0,43 гривны, до 15,6 гривен\/кг по сравнению с июнем.\r\nАссоциация "Укрсахар" прогнозирует повышение оптово-отпускных цен на сахар на 18% до 13 тыс. гривен\/тонна в 2019\/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) в связи с сокращением производства сахара.\r\nСахарные заводы завершили сезон сахароварения 2018\/2019 маркетингового года, по итогам которого произвели 1,82 млн тонн сахара, что на 15% меньше показателя прошлого маркетингового года.\r\nРанее Рада отменила государственное регулирование рынка сахара, за что проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226.