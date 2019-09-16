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16 сентября 2019, понедельник, 14:59 28
Экономика 2019-09-16T14:59:49+03:00
Українські Новини
В августе сахар стал дешевле, чем был в июле

В августе сахар стал дешевле, чем был в июле

Сахар. Фото: wisegeek
Сахар. Фото: wisegeek

В августе средние потребительские цены на сахар снизились на 2%, или на 0,3 гривны, до 15,3 гривен/кг по сравнению с июлем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве - 18,26 гривен/кг, самые низкие в Тернопольской области - 13,66 гривен/кг.

Как сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на сахар повысились на 2,8%, или на 0,43 гривны, до 15,6 гривен/кг по сравнению с июнем.

Ассоциация "Укрсахар" прогнозирует повышение оптово-отпускных цен на сахар на 18% до 13 тыс. гривен/тонна в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) в связи с сокращением производства сахара.

Сахарные заводы завершили сезон сахароварения 2018/2019 маркетингового года, по итогам которого произвели 1,82 млн тонн сахара, что на 15% меньше показателя прошлого маркетингового года.

Ранее Рада отменила государственное регулирование рынка сахара, за что проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226.

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