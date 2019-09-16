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16 вересня 2019, понеділок, 14:42 12
Фінанси 2019-09-16T16:00:54+03:00
Українські Новини
Кожну 3-ю гривню в держбюджеті-2020 планують взяти в борг

Кожну 3-ю гривню в держбюджеті-2020 планують взяти в борг

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити Міністерству фінансів здійснити запозичення у розмірі 383,8 млрд гривень у 2020 році.

Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті про держбюджет на 2020 рік №2000, передають Українські Новини.

зокрема, в наступному році Мінфін може здійснювати запозичення: внутрішні – на 242,076 млрд гривень, зовнішні – на 141,732 млрд гривень в еквіваленті.

При цьому на погашення зобов'язань пропонується направити 292,909 млрд гривень: на внутрішні – 164,159 млрд гривень, зовнішні – 128,750 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зобов'язати Національний банк перерахувати в державний бюджет 40,7 млрд гривень прибутку в 2020 році.

В 2015 році НБУ був зобов'язаний перерахувати 60,5 млрд гривень прибутку в держбюджет країни, а в 2016 - 38 млрд гривень, у 2017 - 44,4 млрд гривень, у 2018 році НБУ перерахував до держбюджету 44,6 млрд гривень, в 2019 – майже 65 млрд гривень.

Кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів.

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджету-2020 з доходами 1,08 трлн гривень і витратами 1,17 трлн гривень.

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