Трое на одного: ночью неизвестные сломали ребра полицейскому

Правоохранители задержали 3 неизвестных по подозрению в нападении на полицейского в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Указывается, что около 1:00 в понедельник сотрудник полиции после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань, исходящих от компании молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение, затем попросил их вести себя тише и не нарушать общественный порядок.

Место преступления. Фото: Національна поліція

"Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора правоохранитель почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал свой зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", - сообщил заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский.

После этого 3 людей из компании набросились на полицейского и стали его избивать. В это время из магазина, расположенном во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и медиков вызвала девушка из вышеупомянутой компании.

Оружие. Фото: Національна поліція

Врачи госпитализировали пострадавших. У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также переломы 2 ребер. На данный момент он проходит дополнительные медицинские обследования. Второй пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, 2 полицейских и 2 человек госпитализированы огнестрельными ранениями после драки 12 сентября ночью около села Карпиловка (Киверцевский район, Волынская область). Ранее в Кременчуге Полтавской области в одном из магазинов полицейские в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину. Также в Николаеве произошел масштабный конфликт и драка между патрульными полицейскими и активистами "АвтоЕвроСилы".