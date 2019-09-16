Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум у розмірі 2 027 гривень, а мінімальну зарплату - 4 723 гривні.

Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті 15 вересня законопроекті №2000, передають Українські Новини.

Передбачається, що в 2020 році прожитковий мінімум з 1 січня складе 2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, а з 1 грудня - 2 189 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня - 1 859 гривень, з 1 грудня - 1 921 гривень; дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень; працездатних осіб з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня - 2 197 гривень, з 1 грудня - 2 270 гривні; осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2020 року - 1 638 гривень, з 1 липня - 1 712 гривні, з 1 грудня - 1 769 гривень.

У проекті держбюджету-2020 передбачено зростання мінімальної заробітної плати та встановлення її у розмірі з 1 січня - 4 723 гривні, у погодинному розмірі – 28,31 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет-2020 передбачає зростання ВВП на 3,3% та інфляцію 6% на кінець року, при дефіциті в 2,09%.



Крім того, кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів.