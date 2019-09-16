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16 сентября 2019, понедельник, 13:20 67
Президент 2019-09-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
Богдан рассказал, о чем шептал на ухо Зеленскому на известной фотографии

Богдан рассказал, о чем шептал на ухо Зеленскому на известной фотографии

Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: opentv.media
Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: opentv.media

Глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что обычно, когда он шепчет что-то на ухо Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время публичных мероприятий, это касается идей, которые со временем утратят свою актуальность.

Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "ВВС-Украина".

"Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент. Эта самая популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо Президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, это не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - сказал Богдан.

По словам главы Офиса Президента, Зеленский всегда выслушивает мнение членов команды, но принимает решения сам.

"Вы недооцениваете Президента. Все решения принимает Президент. У нас есть договоренность, и она работает уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", - сказал Андрей Богдан.

Также он прокомментировал слова Зеленского из фильма, который транслировался телевизионным каналом "1+1" к его первым 100 дням президентства, о том, что Богдану надо успокоиться. "Он меня постоянно успокаивает, меня это преследует еще с детского сада, когда мои родители меня постоянно успокаивали", - сказал Богдан.

Напомним, в этом же интервью Богдан рассказал о составе фракции партии "Слуга народа", сообщив, что "там есть сумасшедшие люди, психически больные".

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