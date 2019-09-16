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16 сентября 2019, понедельник, 12:00 24
Экономика 2019-09-16T12:04:28+03:00
Українські Новини
РГК заявляет о 20 млрд гривен убытка из-за заниженного тарифа на распределение газа

РГК заявляет о 20 млрд гривен убытка из-за заниженного тарифа на распределение газа

Региональная газовая компания РГК
Региональная газовая компания РГК

Региональная газовая компания (РГК) заявляет о получении убытков операторами газораспределительных систем (ГРС) в размере 20 млрд гривен из-за заниженного тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

"Из-за неадекватных тарифов на распределение газа убыток операторов ГРС группы компаний РГК в текущем году достигнут 6,5 млрд гривен. Это на 30%

больше, чем в 2018 году. Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что в наступающем отопительном сезоне уже около 5 тыс. газорегуляторных пунктов окажутся в аварийном состоянии", - говорится в нем.

Также отмечается, что протяженность газопроводов, техническое состояние которых оценивается как критическое, достигнет 15 тыс км.

Кроме того, в РГК считают главной проблемой отопительного сезона 2019/2020  увеличение доли изношенных до критического уровня газопроводов и аварийного газорегуляторного оборудования.

В компании отмечают, что за 4 года, которые прошли с тех пор, как НКРЭКУ в последний раз пересматривала тарифы для операторов ГРС, общая сумма убытков в отрасли превысит 20 млрд гривен.

"В этой связи группа компаний РГК отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ: довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня; компенсировать операторам ГРС понесенные убытки; утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРС в течении всего года", - подчеркивает РГК.

Как сообщали Українські Новини, РГК обвиняет "Нефтегаз" в попытке доведения до банкротства облгазов.

Также облгазы намерены обжаловать результаты проверок НКРЭКУ относительно приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.

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