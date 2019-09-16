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16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 сентября 2019, понедельник, 11:36 83
Экономика 2019-09-16T11:42:30+03:00
Українські Новини
Картофель подешевел в августе, но снова взлетит в цене из-за неурожая

Картофель подешевел в августе, но снова взлетит в цене из-за неурожая

Картофель. Фото: pixabay
Картофель. Фото: pixabay

В августе средние потребительские цены на картофель снизились на 1,8%, или на 0,28 гривны, до 15,02 гривны/кг по сравнению с июлем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самая высокая цена была зафиксирована в Донецкой области - 17,22 гривны/кг, самая низкая цена была во Львовской области - 12,32 гривны/кг.

Цены на белокочанную капусту снизилась на 5% до 8,38 гривны/кг; на морковь - на 39% до 10 гривен/кг.

Цены на лук снизились на 15% до 10,4 гривны/кг, на свеклу - на 30% до 8 гривен/кг.

Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

Однако снижение урожая картофеля в профессиональных хозяйствах приведет к повышению цен на него, поскольку в супермаркетах и ​​на оптовых рынках картофеля от хозяйств не будет хватать и собственники приусадебных участков смогут сами регулировать уровень цен.

Как сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на лук снизились на 11%, или на 1,96 гривны, до 15,3 гривны/кг по сравнению с июнем.

Ранее Украина увеличила импорт картофеля в 4 раза за счет чего рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта.

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