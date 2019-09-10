подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 15:07 49
Экономика 2019-09-10T15:07:26+03:00
Українські Новини
Украина увеличила импорт картофеля в 4 раза

Украина увеличила импорт картофеля в 4 раза

В январе-июле 2019 года Украина увеличила импорт картофеля в 3,9 раза, или на 16,3 тыс. тонн, до 21,9 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передают Українськi Новини.

"Рекордно вырос импорт в Украину картофеля - почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. По результатам января-июля 2019 импорт картофеля составил 21,9 тыс. тонн, против 5,6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года", - сказано в нем.

Среди свежих и охлажденных овощей Украина больше всего импортирует помидоры, доля которых составляет 34%, лук - 20% и 19% других овощей, включающих в основном перец, тыкву, кабачки и другие овощи семейства тыквенных, а также баклажаны.

За 7 месяцев импорт томатов увеличился на 22% до 58,3 тыс. тонн, лука - в 16,3 раза до 78 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что закупки других овощей свежих или охлажденных (включая перец, тыкву и баклажаны) выросли более чем в 1,5 раза до 16,9 тыс. тонн.

По данным ассоциации, увеличение импорта овощей в текущем году является результатом плохих погодных условий прошлого года, и, как следствие, меньшего урожая основных овощей, из-за чего запасы продукции были меньше, чем обычно, и овощи урожая прошлого года имеют высокую цену.

Ожидается, что в этом сезоне овощей будет произведено больше, чем в прошлом, и в ближайшее время ежемесячный импорт овощей сократится.

Как сообщали Українськi Новини, рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта.

Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

Больше новостей о: Картофель Импорт продуктов импорт овощей

Архив
Новости
В ОПЗЖ назвали политдавлением на СМИ инициативу "Слуги народа" о создании следственной комиссии по 3 телеканалам 16:04
Полиция начала расследовать покушение на председателя объединенной теробщины в Ровенской области 15:53
Рада хочет декриминализировать фиктивное предпринимательство 15:51
Украина увеличила импорт картофеля в 4 раза 15:07
Зеленский назначил Коваля губернатором Ровенской ОГА 14:51
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Сергей Лямец: Мы уже готовы убить "Мотор Сич", чтобы он не достался никому? 22:24 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok