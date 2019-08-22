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22 августа 2019, четверг, 15:04 51
Экономика 2019-08-22T15:04:42+03:00
Українські Новини
В июле картофель подешевел на 2 гривны, а лук - на 6,5 гривен

В июле картофель подешевел на 2 гривны, а лук - на 6,5 гривен

В июле средние потребительские цены на картофель снизились на 11%, или на 1,96 гривны, до 15,3 гривны/кг по сравнению с июнем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самая высокая цена была зафиксирована в Киеве - 18,33 гривны/кг, самая низкая цена была в Закарпатской области - 12,9 гривны/кг.

Цены на белокочанную капусту снизилась на 9% до 8,85 гривны/кг; на морковь - на 21% до 16,33 гривны/кг.

Цены на лук снизились на 35% до 12,24 гривны/кг, на свеклу - на 42% до 11,42 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.

В июне борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен.

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