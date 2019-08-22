В июле картофель подешевел на 2 гривны, а лук - на 6,5 гривен

В июле средние потребительские цены на картофель снизились на 11%, или на 1,96 гривны, до 15,3 гривны\/кг по сравнению с июнем.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nСамая высокая цена была зафиксирована в Киеве - 18,33 гривны\/кг, самая низкая цена была в Закарпатской области - 12,9 гривны\/кг.\r\nЦены на белокочанную капусту снизилась на 9% до 8,85 гривны\/кг; на морковь - на 21% до 16,33 гривны\/кг.\r\nЦены на лук снизились на 35% до 12,24 гривны\/кг, на свеклу - на 42% до 11,42 гривны\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) считает, что снижение урожая картофеля в 2019 году не приведет к его дефициту для населения.\r\nВ июне борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен.