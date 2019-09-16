Производство мяса увеличилось почти на 10%: в лидерах Волынь и Винницкая область

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года производство мяса увеличилось на 9,7%, или на 23 тыс. тонн, и составило 258,9 тыс. тонн в то время, как многие украинцы заменяют мясо картофелем.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.\r\nВ августе производство мяса в живом весе увеличилось по сравнению с июлем на 2%, или на 5 тыс. тонн.\r\nВ январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года производство мяса увеличилось на 6,5%, или на 131 тыс. тонн, и составило 2 145,6 тыс. тонн.\r\nПроизводство мяса в живом весе в августе, по данным Госстата, тыс. тонн:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nавгуст 2019\r\nв % к июлю 2019\r\nв % к августу 2018\r\n\r\n\r\nВсего\r\n258,9\r\n102,0\r\n109,7\r\n\r\n\r\n\r\nПроизводство мяса по регионам Украины в январе-августе, по данным Госстата, тыс. тонн:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nВсе категории хозяйств\r\nСпециализированные\r\nХозяйства населения\r\n\r\n\r\n \r\n2019\r\n2018\r\n2019 в % к 2018\r\n2019\r\n2018\r\n2019 в % к 2018\r\n2019\r\n2018\r\n2019 в % к 2018\r\n\r\n\r\nВсего\r\n2 145,6\r\n2 014,6\r\n106,5\r\n1 498,1\r\n1 347,5\r\n111,2\r\n647,5\r\n667,1\r\n97,1\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n407,7\r\n313,6\r\n130,0\r\n379,4\r\n278,8\r\n136,1\r\n28,3\r\n34,8\r\n81,3\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n98,2\r\n98,4\r\n99,8\r\n70,0\r\n68,1\r\n102,8\r\n28,2\r\n30,3\r\n93,1\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n206,3\r\n198,9\r\n103,7\r\n190,3\r\n182,2\r\n104,4\r\n16,0\r\n16,7\r\n95,8\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n72,9\r\n74,7\r\n97,6\r\n56,7\r\n57,2\r\n99,1\r\n16,2\r\n17,5\r\n92,6\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n47,3\r\n44,4\r\n106,5\r\n12,8\r\n10,0\r\n128,0\r\n34,5\r\n34,4\r\n100,3\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n41,7\r\n42,0\r\n99,3\r\n1,2\r\n1,5\r\n80,0\r\n40,5\r\n40,5\r\n100,0\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n37,9\r\n40,3\r\n94,0\r\n16,7\r\n18,5\r\n90,3\r\n21,2\r\n21,8\r\n97,2\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n74,4\r\n73,9\r\n100,7\r\n40,0\r\n38,8\r\n103,1\r\n34,4\r\n35,1\r\n98,0\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n183,1\r\n196,8\r\n93,0\r\n132,3\r\n147,1\r\n89,9\r\n50,8\r\n49,7\r\n102,2\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n47,6\r\n46,8\r\n101,7\r\n14,1\r\n13,5\r\n104,4\r\n33,5\r\n33,3\r\n100,6\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n8,2\r\n5,7\r\n143,9\r\n2,5\r\n1,7\r\n147,1\r\n5,7\r\n4,0\r\n142,5\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n116,4\r\n108,2\r\n107,6\r\n69,3\r\n60,2\r\n115,1\r\n47,1\r\n48,0\r\n98,1\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n19,7\r\n21,0\r\n93,8\r\n4,4\r\n3,6\r\n122,2\r\n15,3\r\n17,4\r\n87,9\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n35,4\r\n38,7\r\n91,5\r\n6,0\r\n7,4\r\n81,1\r\n29,4\r\n31,3\r\n93,9\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n61,3\r\n56,1\r\n109,3\r\n43,1\r\n37,4\r\n115,2\r\n18,2\r\n18,7\r\n97,3\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n50,7\r\n49,9\r\n101,6\r\n21,2\r\n18,6\r\n114,0\r\n29,5\r\n31,3\r\n94,2\r\n\r\n\r\nСумская\r\n38,8\r\n37,3\r\n104,0\r\n16,8\r\n15,2\r\n110,5\r\n22,0\r\n22,1\r\n99,5\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n48,6\r\n46,3\r\n105,0\r\n26,0\r\n23,1\r\n112,6\r\n22,6\r\n23,2\r\n97,4\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n76,5\r\n68,1\r\n112,3\r\n36,7\r\n27,6\r\n133,0\r\n39,8\r\n40,5\r\n98,3\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n46,5\r\n48,8\r\n95,3\r\n8,8\r\n8,9\r\n98,9\r\n37,7\r\n39,9\r\n94,5\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n55,9\r\n55,4\r\n100,9\r\n28,6\r\n28,0\r\n102,1\r\n27,3\r\n27,4\r\n99,6\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n306,4\r\n289,3\r\n105,9\r\n287,0\r\n270,3\r\n106,2\r\n19,4\r\n19,0\r\n102,1\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n34,1\r\n32,7\r\n104,3\r\n14,5\r\n12,8\r\n113,3\r\n19,6\r\n19,9\r\n98,5\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n30,0\r\n27,3\r\n109,9\r\n19,7\r\n17,0\r\n115,9\r\n10,3\r\n10,3\r\n100,0\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали об индексе мясной корзины. Также в апреле сало подешевело почти на гривну.