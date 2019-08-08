Курица дорожает, а сало дешевеет: индекс мясной корзины

Мясо растет наименьшими темпами среди всех продуктов. С начала 2019 мясная корзина стала дороже на 1,6%. Ее стоимость выросла с 575,3 грн в декабре 2018 года до 584,6 грн в июне 2019 года, хотя стоимость сала уменьшилась на 5,5%.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

В состав корзины вошли по килограмму говядины, свинины, сала, тушки и филе курицы, а также вареная колбаса первого сорта.

Цена килограмма курицы в тушке выросла с 57,8 грн в конце прошлого года до 60,2 грн в июне этого, то есть на 4,2%. Таким образом, она стала мясом, которое подорожало больше всего.

Стоимость вареной колбасы за полгода выросла с 93,2 грн до 96,6 грн, или на 3,6%.

Куриное филе замкнуло тройку лидеров по подорожанию. В декабре 2018 за килограмм в среднем по стране украинцы платили 104,5 грн, а в июне - уже 108,2 грн. Индекс роста - 3,5%.

Свинина, которая стоила накануне Нового года 115,4 грн, в первый летний месяц продавалась по 119 грн. За шесть месяцев цена выросла на 3,1%.

Говядина добавила с начала года лишь 0,3%. Килограмм обходился в декабре 2018 - 128,1 грн, в в июне 2019 - 128,5 грн.

За первые шесть месяцев 2019 цена сала уменьшилась на 5,5%. В конце прошлого года оно стоило 76,3 грн, а в начале лета - 72,1 грн.

"По данным собственного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 января по 1 июля 2019 мясной корзину вырос в цене на 3,5%. Филе курицы подорожало на 5,1%, тушка куриная и вареные колбасы - на 4,5%, свинина - на 3,8%, говядина - на 2,1%. И только цена сала снизилась на 0,5%", - сообщил эксперт.

При этом, за первое полугодие, по данным продуктовых гипермаркетов, буженина по-домашнему подорожала на 7,4%, молочные сардельки - на 7,5%, а сырокопченая колбаса Брауншвейгская - на 7,8%.

"Таким образом видим, что мясные изделия дорожают быстрее за само мясо, хотя и по данным различных источников", - подытожил Дорошенко.

Как сообщали Українські Новини, в апреле сало подешевело почти на гривну, а за июль цены на свинину перевалили за 49 гривен.