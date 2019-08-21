Заменяют мясо картофелем: в 2019 рацион украинцев снизился до 2500 ккал

В 2018 году показатель среднесуточной питательности рациона составил 2706 ккал, в 2013 году он составлял 2969 килокалорий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Экономического дискуссионного клуба.

Согласно данным ЭДК питательность рациона украинцев в 2018 году снизилась на 9% и достигла 2706 ккал. На данный момент дневная "тарелка" приблизилась к предельно допустимому индикатору - 2500 ккал.

В структуре рациона основная доля калорийности украинцев получена за счет потребления продукции растениеводства, уточняют в ЭДК.

Исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин в комментарии "Обозревателю" заявил:

"Это около 1919 ккал, или 71% от ежедневного рациона. При этом 29% так называемой" тарелки "приходится на продукты животного происхождения. Здесь украинцы потребляют около 787 ккал".

Согласно данным аналитиков, в прошлом году среднее потребление продуктов населения улучшилось в 5 из 10 основных продовольственных групп. В частности, потребление мяса выросло на 1,1 кг (и достигло 52,8 кг в год), рыбы - на 1 кг (до 11,8 кг), фруктов - на 5 кг (до 57,8 кг), овощей - 4,2 кг (до 163,9 кг), яиц - на 2 шт. (До 275 шт.). В то же время употребление молока, сметаны и сыра сократилось на 2,3 кг, в 197,7 кг в год.

"Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. Причем потребление молока обеспечивает лишь 52% от рациональной нормы", - уточняет Олег Пендзин.

Но несмотря на рост присутствия в рационе мяса, рыбы и фруктов, их все же недостаточно: рыба и рыбные продукты только на 59% обеспечивают норму дневного рациона, фрукты - на 64%, мясо - на 66% . А вот экономически доступны для бюджета семьи продукты народ потребляет в достаточном количестве.

По оценкам экспертов, в 2018-м среднемесячные расходы одной семьи составили около 7655 гривен. Из них на питание уходило около 4107 гривен, или 53,7% от бюджета. То есть украинцы в основном тратили свои доходы на покупку мяса и мясопродуктов (это 25% от бюджета, или 1008 грн), хлеба и хлебопродуктов (14%, или 576 грн), молоко, сметану, творог (14%, или 575 грн).

Расходы украинцев на продукты не превышают предельный критерий в 60%, который является допустимым показателем в расходах.

"Зарплаты населения влияют на потребление продуктов украинцев. Люди не в состоянии покупать достаточное количество мяса и рыбы, молока и фруктов, поэтому вынуждены компенсировать это картофелем и овощами, хлебом и маслом. Это высококалорийные продукты, которые дают необходимое количество калорий, но это нельзя назвать сбалансированным питанием ", - объясняет экономист Иван Никитченко.

По мнению эксперта, чтобы украинцы стали действительно хорошо питаться, с учетом пользы для здоровья, нужно повысить уровень доходов населения.

"Поэтому для улучшения ситуации важно повышать доходы населения, а также стимулировать внутреннее производство продуктов питания",- сказал он.

Олег Пендзин также считает, что нужно увеличивать зарплаты и пенсии, ведь у социально незащищенных слоев населения расходы на еду могут составлять до 80-90% от их семейных бюджетов.

Как сообщали Українські Новини, с начала 2019 мясная корзина стала дороже на 1,6%. Ее стоимость выросла с 575,3 грн в декабре 2018 года до 584,6 грн в июне 2019 года, хотя стоимость сала уменьшилась на 5,5%.