Неизвестный обстрелял пожарных во время тушения пожара в Киеве

Неизвестный обстрелял пожарных из револьвера во время тушения пожара в частном доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передают Українськi Новини.

"15 сентября в сторону дежурных отделений 17-й и 15-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено 5 выстрелов из револьвера системы "Наган", переоборудованного для отстрела резиновых пуль. Это произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы", - сказано в нем.

Вызов в Службу спасения "101" поступил в 21:05 15 сентября.

По прибытии спасателей было установлено, что горит пристройка к жилому дому. Не теряя времени, пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара.

Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В доме находился его житель, мужчина 1955 года рождения.

Покинув дом, начальник караула пожарной части дал команду личному составу оставить территорию усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано.

Хозяин дома вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений. На просьбы пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания.

По прибытии на место происшествия сотрудников полиции гражданина задержали. Во время задержания хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.

В результате данного происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

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