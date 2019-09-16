подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
ONLINE
16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 сентября 2019, понедельник, 11:24 14
Общество 2019-09-16T11:33:38+03:00
Українські Новини
Неизвестный обстрелял пожарных во время тушения пожара в Киеве

Неизвестный обстрелял пожарных во время тушения пожара в Киеве

Пожарные. Фото: ГосЧС
Пожарные. Фото: ГосЧС

Неизвестный обстрелял пожарных из револьвера во время тушения пожара в частном доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передают Українськi Новини.

"15 сентября в сторону дежурных отделений 17-й и 15-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено 5 выстрелов из револьвера системы "Наган", переоборудованного для отстрела резиновых пуль. Это произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы", - сказано в нем.

Вызов в Службу спасения "101" поступил в 21:05 15 сентября.

По прибытии спасателей было установлено, что горит пристройка к жилому дому. Не теряя времени, пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара.

Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В доме находился его житель, мужчина 1955 года рождения.

Покинув дом, начальник караула пожарной части дал команду личному составу оставить территорию усадьбы. На тот момент возгорание уже было ликвидировано.

Хозяин дома вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений. На просьбы пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания.

По прибытии на место происшествия сотрудников полиции гражданина задержали. Во время задержания хозяин добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.

В результате данного происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализовала пожар в клубе на острове Гидропарк в Днепровском районе Киева.


Ранее в Херсонской области сгорело больше пяти гектаров леса.

Кроме того, в Ровенской области на свалке тушат масштабный пожар.


Больше новостей о: Киев Пожарные Голосеевский район ГосЧС

Архив
Новости
Картофель подешевел в августе, но снова взлетит в цене из-за неурожая 11:36
Производство мяса увеличилось почти на 10%: в лидерах Волынь и Винницкая область 11:29
Неизвестный обстрелял пожарных во время тушения пожара в Киеве 11:24
Проект речного пути Балтика - Черное море будет стоить в 2,5 раза дороже расширения Панамского канала, - эксперт 11:05
Бывший боец
Беркутовец признал вину в разгоне Майдана и получил условный срок 10:54
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok