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16 сентября 2019, понедельник, 10:48 112
Финансы 2019-09-16T10:48:58+03:00
Українські Новини
Рубль в начале недели подскочил в киевских обменниках

Рубль в начале недели подскочил в киевских обменниках

В понедельник, 16 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 13 сентября, остался без изменений и составляет 3,41 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вірос на 3 копейки до 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 16 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,41 3,94
Максимальный 3,74 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 сентября, курс доллара достиг своего минимума за последние три года.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 сентября на 0,72 коп. до 24,9584 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,27 коп. до 24,6319 UAH/USD.

А рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.

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