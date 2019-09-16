Рубль в начале недели подскочил в киевских обменниках

В понедельник, 16 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 13 сентября, остался без изменений и составляет 3,41 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля вірос на 3 копейки до 3,94 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 16 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,41\r\n3,94\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 сентября, курс доллара достиг своего минимума за последние три года.\r\nВ понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 сентября на 0,72 коп. до 24,9584 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 1,27 коп. до 24,6319 UAH\/USD.\r\nА рубль перед выходными "замер" в киевских обменниках.