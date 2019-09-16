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  • Голод вселенського масштабу: гігантська чорна діра в галактиці Чумацький Шлях почала пожирати все навколо себе
16 вересня 2019, понеділок, 09:14 9
Життя 2019-09-16T10:30:03+03:00
Українські Новини
Голод вселенського масштабу: гігантська чорна діра в галактиці Чумацький Шлях почала пожирати все навколо себе

Голод вселенського масштабу: гігантська чорна діра в галактиці Чумацький Шлях почала пожирати все навколо себе

Чорна діра. Фото: pixabay
Чорна діра. Фото: pixabay

У минулому місяці надмасивна чорна діра, яка знаходиться в центрі Чумацького Шляху, виробляла загадкові спалахи. На думку астрономів з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, чорна діра відчуває голод галактичних масштабів, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на "Digital Trends".

Чорна діра Стрілець A*, яка знаходиться в центрі нашої галактики, є відносно спокійною. Але 13 травня цього року речовина навколо чорної діри почала світитися в 2 рази яскравіше, ніж зазвичай. Це вказує на те, що чорна діра почала споживати набагато більше пилу і газу, ніж зазвичай.

"Вперше за 24 роки спостережень ми нічого подібного раніше не бачили. Зазвичай чорна діра вела себе спокійно і сиділа "на дієті", але тепер у неї вибухнув справжній голод вселенського масштабу, і вона почала активно пожирати все навколо себе", – пояснює професор фізики і астрономи Андреа Гез.

Вчені поки не можуть сказати, що буде відбуватися далі в довгостроковій перспективі. Буде Стрілець А* "поїдати" матерію навколо себе активніше або цей процес незабаром зупиниться. Спершу вченим треба точно встановити причину виникнення спалахів.

"Велике питання полягає в тому, чи входить чорна діра в нову фазу. Наприклад, чорна діра активно поглинає всю матерію навколо, або просто до об'єкта випадково наблизилася якась зірка, яку зруйнував Стрілець А* або просто "відкусив" від неї гігантський шматок", – пояснює співавтор дослідження Марк Морріс.

Найімовірніше, поблизу чорної діри пролетіла зірка S0-2, яка пройшла максимально близько влітку цього року, але не була повністю поглинена. В результаті такого маневру зірка втратила більшу частину газу, якому знадобився деякий час, щоб бути поглинутим чорною дірою, що і викликало загадкові спалахи. Альтернативна теорія свідчить, що чорна діра поглинула масивну планету розміром з Юпітер, що викликало короткі, але потужні спалахи.

Проте вчені впевнені, що Стрілець А* зараз дуже "голодна", але це не являє небезпеки для людства. Чорна діра знаходиться дуже далеко від нас на відстані 26 тисяч світлових років.


Як повідомляли Українські Новини, астрономи вперше в історії отримали зображення чорної діри.

Раніше вчені показали рідкісні кадри смертельного злиття декількох пар галактик.

Крім того, NASA планує запустити проект з пошуку інопланетян.

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