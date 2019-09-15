Кабмин планирует сменить руководство Фонда государственного имущества

Кабинет Министров прогнозирует смену руководства Фонда государственного имущества (ФГИ).

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.



"Мы планируем сменить руководство ФГИ и мы ожидаем, что новое руководство в течении двух недель предоставит нам реалистичный и конкретный план того, что планируется к приватизации", - сказал он.



Гончарук отметил, что Кабмин хочет прогнозировать поступления в госбюджет от приватизации, основываясь на реальном плане, который будет поддержан парламентом.



В сентябре 2017 года Кабинет Министров прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко и возложил его обязанности на Виталия Трубарова.



Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украиныпроводили обыски в здании Фонда государственного имущества в Киеве.



Также в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".

Кроме того, активисты заблокировали вход в Фонд госимущества: требовали отставки Трубарова.