подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 сентября 2019, воскресенье, 18:32 39
Кабмин 2019-09-15T18:41:26+03:00
Українські Новини
Кабмин планирует сменить руководство Фонда государственного имущества

Кабмин планирует сменить руководство Фонда государственного имущества

ФГИ. Фото: Delo.ua
ФГИ. Фото: Delo.ua

Кабинет Министров прогнозирует смену руководства Фонда государственного имущества (ФГИ).

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Мы планируем сменить руководство ФГИ и мы ожидаем, что новое руководство в течении двух недель предоставит нам реалистичный и конкретный план того, что планируется к приватизации", - сказал он.

Гончарук отметил, что Кабмин хочет прогнозировать поступления в госбюджет от приватизации, основываясь на реальном плане, который будет поддержан парламентом.

В сентябре 2017 года Кабинет Министров прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Парфененко и возложил его обязанности на Виталия Трубарова.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украиныпроводили обыски в здании Фонда государственного имущества в Киеве.

Также в ФГИ не смогли пояснить, как считали рост бюджетных поступлений от схемы, названной в СМИ "коррупционной".

Кроме того, активисты заблокировали вход в Фонд госимущества: требовали отставки Трубарова.

Больше новостей о: Кабмин ФГИ Алексей Гончарук Смена руководства

Архив
Новости
Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе 18:57 Обновляется
Кабмин планирует сменить руководство Фонда государственного имущества 18:32
Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2020 18:15
Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение финансирования образования на 7,7 млрд гривен 17:48
В проекте госбюджета на 2020 год заложено 108 млрд гривен на здравоохранение 17:22
больше новостей
Доллар в понедельник обвалится: самый низкий курс за последние три года 06:02
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
больше новостей
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов 14:21
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
Зарплата Климпуш-Цинцадзе выросла на 27,5 тыс. гривен 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok