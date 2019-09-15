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15 сентября 2019, воскресенье, 15:22 38
Кабмин 2019-09-15T15:33:01+03:00
Українські Новини
Проект госбюджета-2020 выделит на развитие дорожной инфраструктуры 74,4 млрд гривен

Проект госбюджета-2020 выделит на развитие дорожной инфраструктуры 74,4 млрд гривен

Ремонт дороги (иллюстрация).
Ремонт дороги (иллюстрация).

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение на развитие дорожной инфраструктуры 74,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.

В том числе на Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд гривен, которые планируется направить: на развитие сети и содержание автодорог общего пользования госзначения - 38 млрд гривен, на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах - 22,2 млрд гривен.

Кроме того, на обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с госпрограммами планируется направить 3,2 млрд гривен и на выполнение долговых обязательств, привлеченных под госгарантии на развитие сети автодорог общего пользования, - 6,3 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.

Также проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

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