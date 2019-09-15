Проект госбюджета-2020 выделит на развитие дорожной инфраструктуры 74,4 млрд гривен

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение на развитие дорожной инфраструктуры 74,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українські Новини.



В том числе на Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд гривен, которые планируется направить: на развитие сети и содержание автодорог общего пользования госзначения - 38 млрд гривен, на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах - 22,2 млрд гривен.



Кроме того, на обеспечение безопасности дорожного движения в соответствии с госпрограммами планируется направить 3,2 млрд гривен и на выполнение долговых обязательств, привлеченных под госгарантии на развитие сети автодорог общего пользования, - 6,3 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Также проект госбюджета на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.