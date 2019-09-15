Держбюджет-2020 виділить на розвиток дорожньої інфраструктури 74,4 млрд гривень

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення на розвиток дорожньої інфраструктури 74,4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.



В тому числі на Державний дорожній фонд - 69,7 млрд гривень, які планується спрямувати: на розвиток мережі і утримання автодоріг загального користування державного значення - 38 млрд гривень, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 22,2 млрд гривень.



Крім того, на забезпечення безпеки дорожнього руху у відповідності з держпрограмою планується направити 3,2 млрд гривень і на виконання боргових зобов'язань, залучених під держгарантії на розвиток мережі автодоріг загального користування, - 6,3 млрд гривень.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.