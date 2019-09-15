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15 вересня 2019, неділя, 15:36 12
Кабмін 2019-09-15T16:23:00+03:00
Українські Новини
Держбюджет-2020 виділить на розвиток дорожньої інфраструктури 74,4 млрд гривень

Держбюджет-2020 виділить на розвиток дорожньої інфраструктури 74,4 млрд гривень

Ремонт дороги (ілюстрація).
Ремонт дороги (ілюстрація).

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає виділення на розвиток дорожньої інфраструктури 74,4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

В тому числі на Державний дорожній фонд - 69,7 млрд гривень, які планується спрямувати: на розвиток мережі і утримання автодоріг загального користування державного значення - 38 млрд гривень, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 22,2 млрд гривень.

Крім того, на забезпечення безпеки дорожнього руху у відповідності з держпрограмою планується направити 3,2 млрд гривень і на виконання боргових зобов'язань, залучених під держгарантії на розвиток мережі автодоріг загального користування, - 6,3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Також проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

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