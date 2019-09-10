Украина - самая бедная страна Европы, - Левочкин

Украина остается самой бедной страной Европы, заявил народный депутат "Платформы Бойко" Сергей Левочкин. Об этом сообщает сайт политика.

"Бедность украинцев в последние пять лет стала общенациональной проблемой. Согласно данным Госстата, подушевой ВВП в Украине в 2018 году составил 3 095 долларов, уступив даже Молдове (3 189 долларов).

Украина за последние годы превратилась в самую бедную страны Европы. Мы сравниваем себя уже не с Польшей, а с Молдовой, но даже это сравнение проигрываем. Ситуация, когда почти половина граждан тратит на жизнь меньше, чем фактический прожиточный минимум, – это признак массовой нищеты, которую нельзя побороть популистскими заявлениями", – считает Сергей Лёвочкин.

Политик напомнил, что минимальная зарплата сегодня составляет 4 173 грн, в то время как фактический прожиточный минимум для трудоспособных – 4 776 грн.

«Ещё хуже ситуация у пенсионеров: минимальная пенсия – 1 564 грн, фактический прожминимум – 3 135 грн. Людей пенсионного возраста заставляют выживать на деньги, на которые в принципе выжить невозможно», – заявил он.

По словам народного депутата, в последние четыре года ситуацию усугубило появление понятия «энергетическая бедность», в которую попала половина всех семей страны.

«Тарифы, выросшие в среднем в пять раз, загнали в нищету тех, кто раньше не считал себя бедными. В нынешней ситуации десятки миллионов наших граждан не видят выхода. И выход не появится, пока заявления о необходимости поднимать экономику не будут подкреплены планом действий, включающим восстановление мира и рынков сбыта», – подытожил Сергей Лёвочкин.

Также депутат сообщил, что ОПЗЖ внесла на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на улучшение социальной ситуации в стране, в частности: о списании задолженности населения за услуги ЖКХ, о недопущении повышения тарифов на газ и отопление, о восстановлении госрегулирования розничных цен на товары первой необходимости, а также об отмене медицинской реформы и ряда положений пенсионной реформы, - передает слова Левочкина его пресс-служба.