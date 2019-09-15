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15 вересня 2019, неділя, 15:17 22
Кабмін 2019-09-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Мінімальна зарплата збільшиться на 550 гривень, - проект держбюджету-2020

Мінімальна зарплата збільшиться на 550 гривень, - проект держбюджету-2020

Кабмін. Фото: Facebook
Кабмін. Фото: Facebook

Проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Мінімальна зарплата буде складати 4 723 гривні", - йдеться у ньому.

Фінансування Пенсійного фонду України з держбюджету в наступному році складе 172,6 млрд гривень.

Платежі за держборгом у 2020 передбачені: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.

Мінімальна заробітна плата зросла на 450 гривень або 12,1% до 4 173 гривень з 1 січня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Раніше Льовочкін заявив, що Україна найбідніша країна в Європі.

Також Державна служба з питань праці виявила в 2018 році 29,4 тис. співробітників, яким заробітна плата виплачена в розмірі, меншому від мінімальної.

Крім того, згідно із законом про державний бюджет на 2019 рік, мінімальна заробітна плата зросла на 450 гривень, або 12,1% до 4 173 гривень з 1 січня.

Тим часом у січні безробітних стало на 22 тисячі більше.

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