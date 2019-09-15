Мінімальна зарплата збільшиться на 550 гривень, - проект держбюджету-2020

Проект держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.



"Мінімальна зарплата буде складати 4 723 гривні", - йдеться у ньому.



Фінансування Пенсійного фонду України з держбюджету в наступному році складе 172,6 млрд гривень.



Платежі за держборгом у 2020 передбачені: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.



Мінімальна заробітна плата зросла на 450 гривень або 12,1% до 4 173 гривень з 1 січня 2019 року.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.



Раніше Льовочкін заявив, що Україна найбідніша країна в Європі.



Також Державна служба з питань праці виявила в 2018 році 29,4 тис. співробітників, яким заробітна плата виплачена в розмірі, меншому від мінімальної.



Крім того, згідно із законом про державний бюджет на 2019 рік, мінімальна заробітна плата зросла на 450 гривень, або 12,1% до 4 173 гривень з 1 січня.

Тим часом у січні безробітних стало на 22 тисячі більше.