Местами похолодает до +2 и пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 16 сентября

16 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем и вечером местами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+25 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, вечером и днем местами дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, вечером и днем местами дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +9…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\n15 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, после того, как в Украину начала приходить климатическая осень, 15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nРанее появился прогноз погоды на первый месяц осени.