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15 сентября 2019, воскресенье, 13:47 26
Жизнь 2019-09-15T13:47:37+03:00
Українські Новини
Местами похолодает до +2 и пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 16 сентября

Местами похолодает до +2 и пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 16 сентября

Осенние Карпаты
Осенние Карпаты

16 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем и вечером местами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине ночью без осадков, вечером и днем местами дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце ночью без осадков, вечером и днем местами дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +18…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+28 градусов.

15 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в Украину начала приходить климатическая осень, 15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Ранее появился прогноз погоды на первый месяц осени.

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