Перевалив за 1 трлн доларів: дефіцит бюджету США досяг максимуму за 7 років

В поточному 2019 році Сполучені Штати Америки наздогнав найбільший дефіцит державного бюджету за останні сім років. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на дані, надані Міністерством фінансів США.

Так, повідомляється, що дефіцит бюджету досяг позначки понад 1 трлн доларів.

"Урядові витрати зросли на 7% до 4,1 трильйона доларів. Податкові надходження зросли повільніше - на 3% до 3,1 трильйона доларів, у тому числі через проведені адміністрацією Трампа скорочення", - свідчить аналіз 11 місяців фінансового року.

Наголошується, що в 2019 році дефіцит бюджету зріс на 19% порівняно з 2018 роком.

Так, останній раз борг держбюджету США перевищив трильйон доларів в 2012 році.

Дефіцит бюджету в основному покривається за рахунок залучення коштів шляхом розміщення державних облігацій. Цього року США планує запозичити більше трильйона доларів. Під час передвиборної кампанії Дональд Трамп пообіцяв позбавити країну від іноземного боргу протягом восьми років. Проте, за час роботи його адміністрації державний борг США збільшився на 13% - з 19 трильйонів до 22,5 трильйона доларів.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Гончарука, Україна має намір перейняти прагматичну політику США наприклад Трампа.

Раніше США виділили $250 млн фінпідтримки Україні на посилення безпеки.