Закон про особливий статус Донбасу необхідно змінити, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє про необхідність зміни закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" і запевняє, що до Конституції особливий статус не вноситься після того, як Євросоюз схвалив продовження Україною закону про особливий статус ОРДЛО

Про це він повідомив на брифінгу в кулуарах Ялтинської європейської стратегії (YES), відповідаючи на запитання Українських Новин.

Оскільки цей закон діє до 31 грудня, агентство цікавилося, що буде з ним після цієї дати.

"Ідея особливого статусу, прописана в законі - це компроміс, який дозволив нам припинити війну від початку 2015 року. Тепер ми маємо рухатися далі. Закон діє до 31 грудня цього року. Я вважаю, що перед нашими депутатами стоїть надзвичайно складне завдання: яким чином змінити цей закон або написати новий, узгодити його. Це дуже складна робота, яку частина уряду, залучена до переговорів, починає з депутатським корпусом", - сказав міністр.

При цьому поки він не готовий коментувати деталі.

Своєю чергою спеціальний представник США з питань України Курт Волкер зазначив, що якщо Україна залишить закон про особливий статус, то це буде важелем тиску на Росію для виконання нею частини "мінських домовленостей".

Щодо закріплення особливого статусу в Конституції Пристайко підкреслив, що "мінські домовленості" цього не передбачають.

"Ми не вносимо до Конституції ніяких особливих або неособливих статусів... Ми нагадуємо, що в "мінських домовленостях" написано, що буде проведено конституційну реформу, в основі якої - децентралізація. Якщо в Москві не вміють читати, то ми готові повторити. Ми не вносимо ніяких змін до Конституції, а продовжуємо реформу на підставі децентралізації", - сказав він.

Також міністр запевнив, що "повної амністії" не буде, а вибори на Донбасі можуть пройти тільки за українським законодавством.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко розлютився через питання про переговори з Росією. Крім того, Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.