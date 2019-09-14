Бойовики стріляють із забороненої зброї: загинув військовий і ще 8 поранені

Бойовики 5 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 14 вересня, 8 українських військовослужбовців поранені, один загинув під час виконання бойового завдання.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації таі її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також, із гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 1 обстріл позицій ООС: неподалік Новотроїцького у напрямку Докучаєвська - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Новолуганського в напрямку Доломітного - з міномета калібру 120 мм; поблизу Новотошківського в напрямку Донецького - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкового протитанкового гранатомета; двічі в районі Південного в напрямку "Шахти ім. Гагаріна" - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 22 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 13 вересня, 8 українських військовослужбовців були поранені.