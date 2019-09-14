В ходе выполнения боевого задания в зоне ООС погиб военный

Украинский военный погиб в ходе выполнения боевого задания 13 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"Вчера в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевого задания один военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение", - сказано в нем.

С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка и командования воинской части.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 22 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 13 сентября, 8 украинских военнослужащих ранены.

Тем временем боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.