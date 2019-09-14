Відео дня: Богдан вимагав не пускати людей в Дніпре в тролейбус до Зеленського

Під час поїздки президента Володимира Зеленського в тролейбусі по мосту в Дніпрі стався інцидент за участю голови Офісу президента Андрія Богдана.

Як пише "Страна", відео про це з'явилося на сторінці Офісу президента у Facebook, але потім трансляція різко перервалася і її швидко вилучили. Видання встигло записати частину трансляції і зберегти її на YouTube.

Відео починається з того, що Філатов стоїть біля транспорту і каже людям, які знаходяться недалеко: "Люди, вам на ту сторону? (на іншу сторону моста, через якого у Зе і Філатова парі – Ред.) Поїхали, з президентом".

Філатов хоче завести людей в автобус, Богдан починає протестувати з фразою: "Не пускайте, це не наші люди. Це люди місцевої влади". На що Зеленський просить припинити і каже своєму соратнику, що той поводиться негарно.

В результаты люди заходять, а тролейбус від'їжджає. Сам президент, який до цього сидів, поступається місце дитині.

Видання нагадує, що між мером Дніпра Борисом Філатовим і олігархом Ігорем Коломойським (до групи впливу якого люди відносять і Андрія Богдана) давній конфлікт, який і вилився в протистояння навколо здачі мосту.

Нагадаємо, Зеленський відмовився визнати перемогу Філатова в суперечці про мосту.

Раніше Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року. 7 вересня Дніпро достроково відкрив Новий міст після реконструкції.