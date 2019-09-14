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14 сентября 2019, суббота, 17:40 921
Политика 2019-09-14T17:59:24+03:00
Українські Новини
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов

Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов

Петр Порошенко. Скриншот: youtube.com/watch?v=NMYYhATIiYY
Петр Порошенко. Скриншот: youtube.com/watch?v=NMYYhATIiYY

В пятницу, 13 сентября в ходе обыска в Международном инвестиционном банке правоохранители нашли и изъяли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко огромной суммы наличных долларов.

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший первый заместитель главы Администрации Президента, юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, среди изъятых предметов числятся сервер, кассовые ордера и другие платежные документы.

"Злые языки утверждают, что вчера при обыске в Международном инвестиционном банке, откуда Порошенко в мае-июне этого года вынес 340 килограмм наличных долларов, следователи изъяли сервер с видеофайлами, кассовые ордера, подтверждающие факт снятия 34 млн долларов и все платежные документы", - написал Портнов.

Напомним, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы. Тем временем, Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства

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