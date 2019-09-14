Премьер-министр хочет соединить Черное море с Балтийским

Украина заинтересована в реализации проекта соединения водным путем Черного и Балтийского морей.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"У нас есть пара амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать соединить водным путем Черное и Балтийское море - это абсолютно реально. Это проект.., о котором необходимо договорить с Беларусью и Польшей, для того, чтобы с ними договориться, нам необходимо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым.

Тем временем Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа. Также Гончарук рассказал о своих политических планах до конца жизни.