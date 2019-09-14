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14 сентября 2019, суббота, 15:46 100
Общество 2019-09-14T17:00:01+03:00
Українські Новини
Закон Зеленского про обличителей станет началом "эпохи всеобщего стукачества"

Закон Зеленского про обличителей станет началом "эпохи всеобщего стукачества"

Верховная Рада 9 созыва. Фото:
Верховная Рада 9 созыва. Фото: "Информатор"

Украинцы смогут присоединиться к охоте на коррупционеров, которую объявили у Зеленского, ведь совсем недавно парламент вернул "уголовку" за незаконное обогащение.

Как пишет "Страна", на последнем заседании, в пятницу, 13 сентября, депутаты утвердили в первом чтении законопроект №1010 о "премиях" каждому, кто сдаст коррупционера.

Схема проста: вы "сливаете" правоохранителям фактаж, можно даже анонимно, и, если он подтвердится, и дело закончится судом с конфискацией, вам положено денежное вознаграждение. Можно получить до 12,6 млн гривен по каждому случаю. Причем, чем больше накопил ваш "подопечный", тем больше денег вы получите.

Законопроект подал президент Владимир Зеленский, отметив как безотлагательный. Еще во время предвыборной кампании он обещал украинцам акцию "Сдай коррупционера" и 10% от суммы, награбленной нечистым на руку чиновником.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Тем временем, 29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

Ранее Рада планировала изменить законодательство о незаконном обогащении.

Только обвинение Омеляна в незаконном обогащении было передано в суд.

В декабре 2017 года 59 депутатов Верховной Рады просили Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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